Турция повышает свою привлекательность

Турция стремится стать новым хабом для богатых. Как пишет Bloomberg, Анкара надеется переманить состоятельных иностранцев из Дубая и Лондона. Республика якобы рассчитывает воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке и изменением налоговых правил в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Для богатых экспатов в Турции уже вводят льготы: иностранные доходы можно будет не облагать местными налогами в течение 20 лет поле переезда, кроме того, предусмотрена амнистия при ввозе незадекларированных активов. Может ли страна стать альтернативой Дубая для россиян? Главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин считает, что республика не станет полноценной заменой ОАЭ:

«Турция была и остается альтернативой Объединенным Арабским Эмиратам. Единственное, я бы сказал, что республика является более демократичной. Если речь идет об уровне жизни в целом и о том, что та и другая стороны предлагают с точки зрения инфраструктуры, то Турцией россияне традиционно интересовались больше, потому что она ближе, доступнее.

Но если мы говорим про людей обеспеченных, то Анкара в последние несколько лет совершила несколько шагов, которые могли людей отпугнуть.

Связано это, в частности, с не самой стабильной политической ситуацией. Кроме того, правила, касающиеся владения недвижимостью и получения дохода от нее, менялись. Не скажу, что радикально, но состоятельных людей это отпугивает. С другой стороны, у Турции есть огромный плюс по сравнению с Объединенными Арабскими Эмиратами — это вполне успешно действующая программа гражданства.

Понятно, что у россиян с Европой сейчас объективно трудности: все-таки нужно иметь ВНЖ, а еще лучше второй паспорт в ЕС. У Турции, безусловно, есть альтернативы и за пределами европейского континента. Это страны Юго-Восточной Азии, кто-то смотрит в сторону Южной Америки. Тем не менее россияне в месяц покупают более 300 объектов в Турции. И предложений именно в премиальном сегменте здесь появляется все больше».

Конкурировать с Дубаем или европейскими столицами Турции пока сложно, пишет Bloomberg. Основные претензии инвесторов связаны с высокой ключевой ставкой в 37% и мерами по защите собственности. Партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов отмечает и другие трудности, с которыми могут столкнуться переезжающие россияне:

«Турция борется за крупный капитал. Потенциально это может быть интересно, в том числе для наших граждан: республика не входит в перечень недружественных стран, активы значительно легче перевозить, хотя, естественно, со своими особенностями, потому что комплаенс здесь довольно сложный. Состояние экономики, инфляция — это тоже нужно все учитывать. Объединенные Арабские Эмираты — международный хаб в том числе для торговли и расчетов. Пока нельзя сказать то же про Турцию.

Тут большое значение имеет система права. Все-таки во многих юрисдикциях, в которых исторически был российский капитал, — Кипр, ОАЭ — используется система общего или английского права. В Турции все-таки локальное собственное регулирование, которое не так понятно для состоятельных лиц. Вряд ли следует ожидать, что в ближайшее время это изменится. Но тем не менее Турция — это неплохая опция, на которую нужно смотреть, изучать и иметь в качестве альтернативы. И необязательно весь капитал перемещать именно в республику. Наверное, там где-то можно найти хороший сервис, но точно не повсеместно».

По данным Bloomberg, в первую очередь Анкара делает ставку на турок, которые сейчас живут в ОАЭ, Великобритании и Германии. А иностранцам республика предлагает упрощенное гражданство. Турецкий паспорт можно получить тем, кто купит местную недвижимость от $400 тыс. и будет владеть ей как минимум три года.

Ульяна Горелова, Егор Парфенов