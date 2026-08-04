Бывший резидент ОЭЗ «Липецк» «Хэш Мейкер» незаконно занимался майнингом

Стало известно, почему Арбитражный суд Липецкой области расторг соглашение на ведение деятельности с экс-резидентом ОЭЗ «Липецк» — ООО «Хэш Мейкер». В ходе разбирательства подтвердился ряд нарушений, в частности, компания занималась майнингом криптовалюты вместо разработки программного обеспечения. Иск о расторжении соглашения подавало региональное министерство промышленности, инвестиций и науки. Инстанция удовлетворила его требования и взыскала с ответчика 159 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Соглашение с «Хэш Мейкер» заключили в 2021 году правительство Липецкой области и юридическое лицо ОЭЗ — АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"». Помимо прочего, компания в рамках договора должна была инвестировать в развитие территории 4,6 млрд руб. и построить административно-бытовое здание площадью 400 кв. м. В итоге она ограничилась вложениями в размере 835 млн руб. и не приступила к возведению объекта.

Размер штрафа определен как 5% от невнесенных инвестиций, превысивших 3,8 млрд руб. С учетом ограничений, прописанных в соглашении, сумму взыскания снизили до 5 млн руб. К ней добавились 154 млн руб. — задолженность по налогу на добавленную стоимость, возникшая из-за использования таможенных льгот.

ОЭЗ «Липецк» создана в 2006 году и включает две площадки — елецкую и грязинскую. По собственным данным, на территории общей площадью 2,4 тыс. га зарегистрировано 66 резидентов и создано свыше 6,2 тыс. рабочих мест. Заявленный объем инвестиций превышает 263 млрд руб., освоено 128 млрд руб.

В ходе судебного разбирательства установлено, что «Хэш Мейкер» фактически занималось майнингом криптовалюты на оборудовании, ввезенном в 2022 году по процедуре свободной таможенной зоны. На территории ОЭЗ были размещены металлические контейнеры с серверами, предназначенными для добычи криптовалюты методом хеширования. Согласно заключению эксперта, оборудование не предназначено для создания программ, баз данных и информационных систем, что противоречит бизнес-плану, заявленному в соглашении. В декабре 2024 года компания уведомила о внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

По данным Rusprofile, ООО «Хэш Мейкер» зарегистрировано в сентябре 2021 года в Грязях Липецкой области. Компания ведет прочую деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Сурен Шишманян, ему же принадлежат 90% долей компании. Остальные 10% — у Сергея Пешкова. В 2025 году общество выручило 123 млн, чистая прибыль составила 246 млн руб.

В середине июля стало известно, что Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» о назначении экспертизы по иску к московскому ООО «Стройбазис» Сергея Орищенко. Сумма требований составляет 240,3 млн руб. Производство по делу приостановлено до получения заключения экспертов. Поводом для разбирательства стал контракт на реконструкцию производственного комплекса на грязинской площадке, заключенный в мае 2024 года. «Стройбазис» выиграл тендер, снизив начальную цену с 1,8 млрд до 1,7 млрд руб. Однако подрядчик нарушил сроки, и ОЭЗ расторгла договор, потребовав возврата неотработанного аванса.

Кабира Гасанова