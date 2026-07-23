Суд расторг контракт липецких властей с резидентом ОЭЗ и взыскал с него 159 млн

Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил иск регионального министерства промышленности, инвестиций и науки к местному ООО «Хэш Мейкер». Суд взыскал с ответчика 159 млн руб. и расторг соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К участию в деле в качестве третьих лиц привлекались Министерство экономического развития России, правительство Липецкой области и АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"».

ОЭЗ «Липецк» создана в 2006 году и включает две площадки — елецкую и грязинскую. По собственным данным, на территории общей площадью 2,4 тыс. га зарегистрировано 66 резидентов и создано свыше 6,2 тыс. рабочих мест. Заявленный объем инвестиций превышает 263 млрд руб., освоено 128 млрд руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, с ноября прошлого года «Хэш Мейкер» подал к региональному министерству промышленности, инвестиций и науки два иска. В рамках первого компания оспаривает акт внеплановой проверки от 10 октября 2025 года и уведомление об устранении выявленных нарушений. В удовлетворении ходатайства о приостановлении их действия суд отказал. Судебное заседание по этому делу состоится 23 сентября. Второй иск касается признания недействительными акта проверки от 17 декабря прошлого года и приказа о ее проведении. Следующее судебное заседание по нему назначено на 9 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «Хэш Мейкер» зарегистрировано в сентябре 2021 года в Грязях Липецкой области. Компания ведет прочую деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Сурен Шишманян, ему же принадлежат 90% долей компании. Остальные 10% — у Сергея Пешкова. В 2025 году общество выручило 123 млн, чистая прибыль составила 246 млн руб.

На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» о назначении экспертизы по иску к московскому ООО «Стройбазис» Сергея Орищенко на 240,3 млн руб. Производство по делу приостановлено до получения заключения экспертов. Поводом для судебного спора стал контракт на реконструкцию производственного комплекса на площадке в Грязях, заключенный в мае 2024 года. «Стройбазис» выиграл тендер с ценой 1,7 млрд при начальной цене 1,8 млрд руб. Однако подрядчик нарушил сроки, и ОЭЗ расторгла договор, потребовав возврата неотработанного аванса.

Кабира Гасанова