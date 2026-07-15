Арбитраж приостановил рассмотрение спора липецкой ОЭЗ и московского подрядчика

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"» о назначении экспертизы по его иску к московскому ООО «Стройбазис» Сергея Орищенко на 240,3 млн руб. До завершения процедуры рассмотрение дела приостановлено, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Юрлицо ОЭЗ инициировало разбирательство в марте, в том же месяце заявление было принято к производству.

В мае 2024 года ОЭЗ и «Стройбазис» заключили контракт на реконструкцию производственного комплекса на грязинской площадке. Московская компания получила его за 1,72 млрд руб. при начальной цене 1,77 млрд руб. Из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения работ экономзона расторгла соглашение и потребовала возврата неотработанного аванса на указанную сумму.

Независимую гарантию для обеспечения исполнения обязательств «Стройбазиса» по этому контракту выдало АО «Русский народный банк». В связи с этим с февраля ОЭЗ «Липецк» взыскивает с коммерческой организации 181 млн руб. задолженности по независимой гарантии и неустойки. Ближайшее заседание по делу назначено на 3 сентября. Третьим лицом указан «Стройбазис».

ОЭЗ «Липецк» была основана в 2006 году. Она включает елецкую и грязинскую площадки. По собственным данным, в ОЭЗ зарегистрировано 66 резидентов. Общая площадь участков составляет 2,4 тыс. га. Всего на обеих площадках создано более 6,2 тыс. рабочих мест. Заявлено 263 млрд руб. инвестиций, освоено — 128 млрд руб.

Алина Морозова