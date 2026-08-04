Количество преступлений иностранцев на Урале сократилось на 21% за год

На плановой коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона свердловской полиции озвучили, что за шесть месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 21,7% — с 411 до 322 раз в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, также зафиксировано снижение на 57,2% числа преступлений по тяжким и особо тяжким составам — 86 случаев. Кроме того, в регионе стало меньше убийств (2 случая), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (5 случаев), грабежей (3 случая), изнасилований (5 случаев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В основном IT-преступления были зафиксированы в Екатеринбурге (3299), Нижнем Тагиле (635), Каменске-Уральском (300), Серове (188), Первоуральске (159), Асбесте (144), Верхней Пышме (139), Полевском (138), Красноуфимске (133), Алапаевске (114) и Заречном (108). Помимо того, свердловской полицией выявлено более 10 тыс. нарушений миграционного законодательства. Выдворено за пределы РФ в административном порядке более 2 тыс. иностранных граждан: в сравнении с первыми шестью месяцами 2025 года зафиксирован рост в 2,4 раза. Принято 749 решений о сокращении срока пребывания на территории РФ — больше на 48,9% по сравнению с 2025 годом.

По данным полковника Горелых, основными причинами ДТП в регионе, которых зафиксировано 1004, являются: несоответствие скорости конкретным условиям (286 случаев), несоблюдение очередности проезда (211 случаев), выезд на полосу встречного движения (113 случаев), неправильный выбор дистанции (73 случая), нарушение правил проезда пешеходных переходов (61 случай), нарушение требований сигнала светофора (41 случай). Отметим, что снизилось на 22,1% число подростков, привлеченных к уголовной ответственности. Из них 109 человек в возрасте 14—15 лет и 233 человека в возрасте 16—17 лет. По состоянию на конец июня 2026 года на учете в ПДН состоит 3174 человека — выше на 0,4% в сравнении с 2025 годом.

На данный момент общий некомплект личного состава в свердловской полиции составляет 27,8%. Наибольший некомплект сложился в патрульно-постовой службе полиции — 44%, конвойной службе — 41,4%, подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 35,6%, службе участковых уполномоченных полиции — 37,1%, уголовном розыске — 34,7%, следствии — 31,6%. «Зафиксировано снижение на 4,1% (506 056) числа обращений граждан в дежурные части. В целом, криминальная ситуация на Среднем Урале продолжает оставаться контролируемой», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Артем Путилов