Убыток в 2,9 млрд руб. получила авиакомпания «ЮТэйр» за первое полугодие

ПАО «Авиакомпания "ЮТэйр"» за первое полугодие 2026 года получило чистый убыток в размере 2,91 млрд руб. по РСБУ, тогда как аналогичный период прошлого года завершился прибылью в 2,2 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Выручка компании выросла на 0,4% и достигла 37,6 млрд руб., однако себестоимость продаж увеличилась с 37,6 млрд руб. за январь-июнь 2025 года до 38,6 млрд руб. по итогам полугодия 2026 года. Валовая прибыль авиакомпании составила 121,4 млн руб., а убыток от продаж вырос с 742 млн руб. до 1,83 млрд руб.

Прочие доходы компании упали в 26 раз — с 4,4 млрд руб. до 169,5 млн руб., тогда как прочие расходы увеличились с 305,1 млн руб. до 456,7 млн руб. В итоге компания получила убыток от продолжающейся деятельности до налогообложения в размере 2,48 млрд руб., против прибыли в 3,1 млрд руб. по итогам полугодия 2025 года.

Объем долгосрочных обязательств на конец июня оценивался в 46,6 млрд руб., включая заемные средства в размере 23,65 млрд руб. Краткосрочные обязательства составили 40,75 млрд руб.

По сравнению с показателями на конец предыдущего года долгосрочный долг снизился до 23,7 млрд руб. (было 24,9 млрд руб.), а краткосрочные обязательства выросли с 33,69 млрд руб. до 40,75 млрд руб.

Мария Игнатова