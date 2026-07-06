Инцидент на нижегородской канатке проверяют прокуратура и следствие
Прокуратура Нижегородской области и Следственный комитет проверяют инцидент на нижегородской канатной дороге, из-за которого спасатели эвакуировали 16 человек из кабинок воздушной переправы над Волгой. Об этом сообщили в ведомствах.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», 5 июля канатная дорога внепланово остановилась в условиях непогоды. Однако в двух кабинках в районе станции «Сенная» остались пассажиры. Их эвакуировали сотрудники МЧС.
В прокуратуре уточнили, что проверка организована по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.