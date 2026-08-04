Вышел новый альбом Арианы Гранде «petal»
Новый альбом Арианы Гранде «petal» («лепесток») продолжил череду пластинок, на которых поп-звезды качественно меняют свой стиль и образ. Ариана Гранде называет «petal» альбомом «нефильтрованной ярости». Эта ярость выплеснулась на экран в клипе на заглавную песню «petal», так что пришлось предпослать клипу дисклеймер: «Это видео содержит откровенный контент и детальное изображение насилия, которые могут оскорбить некоторых зрителей».
Причина ярости певицы — не только порядки в шоу-бизнесе, но и отношение публики к ее сегодняшнему образу. У Арианы Гранде в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) 363 млн подписчиков, и когда она выложила «petal» в соцсеть, площадка добавила к публикации предупреждение: «Если вы или кто-то из ваших близких сталкивается с расстройством пищевого поведения, обратитесь на бесплатные линии поддержки и за профессиональной помощью».
В новом альбоме «petal» Ариана Гранде сравнивает себя с хрупким растоптанным цветком, а виноваты в ее бедах навязчивые фанаты («Hate That I Made You Love Me»), бывшие бойфренды («Oh Well») и неуемные СМИ, с которыми певица, если верить песне «Like I Do», находится в созависимых отношениях. Она говорит о том, что пресса «обеспечивает ей сытость», каламбуря на тему своего достатка и одновременно — расстройства пищевого поведения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Лепесток зла».
Альбом Арианы Гранде «petal» продолжает тенденцию, когда поп-звезды меняют свой стиль. Например, ранее, в 2025 году, Чарли XCX выпустила альбом «brat», который представлял собой попытку ухода от коммерческого рейва в сторону эксперимента с гитарами. Саму Ариану Гранде номинировали на «Оскар» и наградили Grammy за роль в киномюзикле «Злая», вышедшем в 2024–2025 годах.
Певица уже сталкивалась с чрезмерным общественным вниманием к своей внешности и личной жизни. В 2024 году она стала посланницей бренда Swarovski, а в 2026 году запретила администрации президента США Дональда Трампа использовать свою музыку для продвижения миграционной политики, опубликовав заявление в TikTok-аккаунте Белого дома. Подобные инциденты происходили и с другими артистами, например, в декабре 2025 года Сабрина Карпентер раскритиковала использование своей песни в видео с задержаниями нелегальных мигрантов, а в ноябре того же года Оливия Родриго просила не использовать её творчество для «расистской пропаганды».
Кроме того, Ариана Гранде столкнулась с судебным разбирательством против хакеров, которые, по её утверждениям, украли десятки неизданных песен, личные фотографии и видеоматериалы. В 2026 году певица отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла Стивена Сондхайма «Воскресенье в парке с Джорджем» и после сентябрьского концертного турне в поддержку предыдущего альбома «Eternal Sunshine» планирует сделать перерыв в публичной деятельности из-за «бесконечного, непрекращающегося общественного внимания».