Вышел новый альбом Арианы Гранде «petal»

Новый альбом Арианы Гранде «petal» («лепесток») продолжил череду пластинок, на которых поп-звезды качественно меняют свой стиль и образ. Ариана Гранде называет «petal» альбомом «нефильтрованной ярости». Эта ярость выплеснулась на экран в клипе на заглавную песню «petal», так что пришлось предпослать клипу дисклеймер: «Это видео содержит откровенный контент и детальное изображение насилия, которые могут оскорбить некоторых зрителей».

Причина ярости певицы — не только порядки в шоу-бизнесе, но и отношение публики к ее сегодняшнему образу. У Арианы Гранде в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) 363 млн подписчиков, и когда она выложила «petal» в соцсеть, площадка добавила к публикации предупреждение: «Если вы или кто-то из ваших близких сталкивается с расстройством пищевого поведения, обратитесь на бесплатные линии поддержки и за профессиональной помощью».

В новом альбоме «petal» Ариана Гранде сравнивает себя с хрупким растоптанным цветком, а виноваты в ее бедах навязчивые фанаты («Hate That I Made You Love Me»), бывшие бойфренды («Oh Well») и неуемные СМИ, с которыми певица, если верить песне «Like I Do», находится в созависимых отношениях. Она говорит о том, что пресса «обеспечивает ей сытость», каламбуря на тему своего достатка и одновременно — расстройства пищевого поведения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лепесток зла».