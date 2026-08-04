Из Общественной палаты Самарской области вывели главу Лиги азербайджанцев
На сайте правительства Самарской области опубликовано распоряжение губернатора региона Вячеслава Федорищева, согласно которому досрочно прекращены полномочия члена региональной Общественной палаты шестого состава Ширвана Керимова, известного в качестве главы «Лиги азербайджанцев Самарской области».
Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ
Также в документе говорится о назначении членом Общественной палаты Самарскгой области президента Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» («Дружба») Фахрутдина Канюкаева.
Ранее сообщалось, что Ширвана Керимова лишили гражданства России и запретили въезд «в связи с выявленными фактами деятельности лица, противоречащей интересам безопасности государства». С ноября 2023 года по август 2025 года он участвовал в проекте «Этнические меньшинства и доступ к правосудию», реализуемом британской организацией «Британский совет» (признана нежелательной на территории РФ) при финансировании Европейской комиссии. В общественном совете при ГУ МВД России по Самарской области он лоббировал интересы выходцев из Азербайджана. Ширван Керимов также предпринимал попытки переноса армяно-азербайджанских противоречий на территорию России.
В 2025 году Ширван Керимов негативно высказался о действиях российской стороны после теракта в «Крокус Сити Холле» в интервью азербайджанскому телевидению.