Главу азербайджанской диаспоры в Самаре лишили гражданства из-за угрозы безопасности РФ

Стали известны причины лишения гражданства России и запрета въезда на территорию для председателя правления Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев» Ширвана Мурват оглы Керимова. По данным правоохранителей, решение принято в связи с выявленными фактами деятельности лица, противоречащей интересам безопасности государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с ноября 2003 года по август 2005 года Ширван Керимов участвовал в проекте «Этнические меньшинства и доступ к правосудию», реализуемом британской организацией «Британский совет» (признана нежелательной на территории РФ) при финансировании Европейской комиссии. В общественном совете при ГУ МВД России по Самарской области он лоббировал интересы выходцев из Азербайджана. Ширван Керимов также предпринимал попытки переноса армяно-азербайджанских противоречий на территорию России.

В 2025 году в интервью азербайджанскому телевидению Ширван Керимов негативно высказался о действиях российской стороны после теракта в «Крокус Сити Холл». В том же году он оказывал консультативную помощь экс-главе диаспоры Азербайджана в Екатеринбурге Шахину Шихлински, осужденному за особо тяжкие преступления. До июня 2026 года лицо предоставляло поддержку этническим преступным группировкам на «Овощной базе №3», включая защиту интересов Кинана Исаева по подозрению в мошенничестве.

Указанные действия были расценены как деятельность, направленная против безопасности и правопорядка в Российской Федерации. В связи с этим принято решение о лишении гражданства и запрете на въезд для Ширвана Керимова.

Андрей Сазонов