Главу азербайджанской диаспоры в Самарской области лишили гражданства России

Руководитель общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов лишен российского гражданства. Причина такого решения пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В последнее время у силовиков возник повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры. Проверяются их связи с этническими ОПГ. В прошлом году лишили гражданства России лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска Ислама Гусейнова.

Ширван Керимов на данный момент является действующим членом Общественной палаты Самарской области и адвокатом самарской коллегии «Правовой советник».

Андрей Сазонов