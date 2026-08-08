«Войны будущего заменят старые риски новыми, оставив неизменным потенциал катастрофы»

Однако в будущих войнах государства будут совершенствовать использование гибридных инструментов качественно и количественно.

По мере того как оружие глубокого поражения становится быстрее, смертоноснее и его сложнее перехватить, возможно, расширится и круг допустимых целей, что сделает будущие войны на расстоянии более изнурительными и ужасающими для гражданского населения.