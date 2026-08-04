Три района Воронежа на 1,5 дня останутся без воды

В Воронеже планируется второе за лето масштабное отключение воды. На этот раз оно затронет Коминтерновский, Ленинский и Советский районы полностью. Ограничения будут длиться с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отключение связано с обновлением чугунного водовода диаметром 1 000 мм в микрорайоне Подгорное Коминтерновского района. На нем специалисты ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал», концессионер сетей водоснабжения и водоотведения в облцентре) планируют заменить запорную арматуру. Кроме того, ограничения необходимы для выполнения комплекса работ по подготовке к следующему отопительному сезону. В частности, речь идет о профилактических работах на Правобережных очистных сооружениях.

По мнению господина Петрина, это позволит «существенно снизить риски аварий в будущем и обеспечить стабильную подачу воды».

Чтобы минимизировать неудобства воронежцев во время отключения, глава города поручил отключить воду не раньше обозначенного времени, а также обеспечить работу всех горячих линий. Господин Петрин пообещал лично позвонить ряду диспетчеров и проверить, насколько полную информацию они могут предоставить гражданам.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 3 июля для завершения работ по реконструкции Остужевской развязки воду отключили в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа. Ограничения должны были начаться в 22:00, однако жители левого берега заметили слабый напор или отсутствие ресурса уже днем того дня. В «РВК-Воронеж» заявили, что это может быть связано с повышенным водоразбором. Возобновление подачи ресурса также затянулось: сначала водоканал сообщил, что на заполнение системы потребуется еще как минимум 6 часов от установленного времени в 6:00, а затем в мэрии облцентра сослались на возможные сложности в работе управляющих компаний. По данным «Ъ-Черноземье», во многоквартирные дома на левом берегу вода вернулась до конца 5 июля, в частный сектор — только 6 июля.

Алина Морозова