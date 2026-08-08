«Вопрос не в том, неизбежна ли война»

Вашингтон требует от Китая прозрачности, сохраняя собственную непрозрачность,— дисбаланс скорее подпитывает, чем уменьшает недоверие.

Внутренняя воинственность в каждой из стран в значительной степени является реакцией на стратегические шаги другой.