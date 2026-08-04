В ЕК пообещали добиться полного запрета на российские энергоносители

Евросоюз будет и дальше работать над тем, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей. Брюссель в том числе «тесно сотрудничает» с Венгрией и Словакией, чтобы они могли перестроить экономику и не зависеть от нефти и газа из России, заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Госпоже Итконен задали два вопроса: что ЕК планирует делать с поставками сырья через нефтепровод «Дружба» в Венгрию и Словакию и какие есть перспективы по проекту Repower EU (поиск альтернативных источников энергии). «Прежде всего, наша цель — запретить всю российскую энергетику на европейских рынках, и мы успешно продвигаемся к реализации этой стратегии. Российская нефть находится под санкциями»,— ответила она (цитата по сайту ЕК).

Анна-Кайса Итконен признала, что Венгрия и Словакия продолжают получать российские энергоносители «в качестве исключения». «Мы тесно сотрудничаем как с Венгрией, так и со Словакией, чтобы помочь им диверсифицировать экономику и отказаться от российской нефти»,— сказала она. По словам госпожи Итконен, сейчас у стран есть такая возможность.

Утвержденный в конце июля 21-й пакет санкций ЕС против России включает новые ограничения в отношении энергетического сектора страны. Кроме того, уже предусмотрены штрафы для европейских компаний за импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад.