В ЕК пообещали добиться полного запрета на российские энергоносители
Евросоюз будет и дальше работать над тем, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей. Брюссель в том числе «тесно сотрудничает» с Венгрией и Словакией, чтобы они могли перестроить экономику и не зависеть от нефти и газа из России, заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
Госпоже Итконен задали два вопроса: что ЕК планирует делать с поставками сырья через нефтепровод «Дружба» в Венгрию и Словакию и какие есть перспективы по проекту Repower EU (поиск альтернативных источников энергии). «Прежде всего, наша цель — запретить всю российскую энергетику на европейских рынках, и мы успешно продвигаемся к реализации этой стратегии. Российская нефть находится под санкциями»,— ответила она (цитата по сайту ЕК).
Анна-Кайса Итконен признала, что Венгрия и Словакия продолжают получать российские энергоносители «в качестве исключения». «Мы тесно сотрудничаем как с Венгрией, так и со Словакией, чтобы помочь им диверсифицировать экономику и отказаться от российской нефти»,— сказала она. По словам госпожи Итконен, сейчас у стран есть такая возможность.
Утвержденный в конце июля 21-й пакет санкций ЕС против России включает новые ограничения в отношении энергетического сектора страны. Кроме того, уже предусмотрены штрафы для европейских компаний за импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад.
Евросоюз с начала 2027 года планирует ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а с осени того же года — на трубопроводный газ. За нарушение этого режима предусмотрены штрафы в размере 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота. Это решение было названо Кремлем «крайне неразумным» с точки зрения экономических интересов европейских стран.
В июле 2026 года ЕС принял 21-й пакет санкций против России, который коснулся, в частности, нефтяной отрасли и рынка СПГ. Ранее, в декабре 2025 года, Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Евросоюза, который также был направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора и усиление финансового сдерживания. Этот пакет, как и последующие, демонстрирует смещение стратегии ЕС в сторону «небольших тематических пакетов» санкций, поскольку согласование крупных ограничений становится все сложнее из-за их негативного влияния на экономики стран-членов.