Почти 70% врачей готовы наставлять выпускников медвузов

Около двух третей практикующих врачей готовы взять на себя наставничество над выпускниками медвузов, которые приходят работать в больницы и поликлиники. Такие данные приводит опрос сервиса «Актион Медицина» и соцсети «Врачи РФ», в котором участвовали 597 медиков из государственной и частной систем.

При этом часть опрошенных (39%) согласна курировать начинающих специалистов только при наличии ощутимой доплаты. В целом к работе наставника положительно относятся 67% респондентов, тогда как 16% пока не готовы к такой роли, а 10% отвергают ее полностью.

Система наставничества для выпускников медвузов действует с 1 марта 2026 года. Наставником может стать врач со стажем не менее пяти лет, а порядок оплаты этой работы должны определять регионы. В некоторых субъектах кураторы уже получают фиксированные выплаты, в других — доплаты, привязанные к окладу.

Среди главных препятствий для развития наставничества врачи называют высокую нагрузку, нехватку времени, слабую материальную мотивацию и отсутствие методической поддержки. Часть респондентов также указала на низкую заинтересованность самих молодых специалистов в обучении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наставникам не хватает ставок».