Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России
Лантратова сообщила о согласовании с Украиной двух списков для обмена
Россия продолжает обсуждать с украинской стороной обмен и возвращение на родину граждан Украины, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Переговоры, по ее словам, идут непросто, поскольку украинские власти не всегда готовы «забрать своих».
Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Яна Лантратова уточнила, что сейчас обсуждаются два типа списков на обмен: военнопленными и гражданскими лицами, «которые физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации». «Зачастую мы передаем списки, кого мы готовы отдать, а Украина не всегда своих забирает», — сказала она на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).
Госпожа Лантратова анонсировала очередной обмен военнопленными и гражданскими в конце июля. Сроки проведения и число людей в списках она не назвала. Предыдущий обмен военнопленными по формуле «160 на 160» состоялся 26 июня. Всего стороны провели в этом году семь обменов своими гражданами.