Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России

Россия продолжает обсуждать с украинской стороной обмен и возвращение на родину граждан Украины, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Переговоры, по ее словам, идут непросто, поскольку украинские власти не всегда готовы «забрать своих».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Яна Лантратова уточнила, что сейчас обсуждаются два типа списков на обмен: военнопленными и гражданскими лицами, «которые физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации». «Зачастую мы передаем списки, кого мы готовы отдать, а Украина не всегда своих забирает», — сказала она на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

Госпожа Лантратова анонсировала очередной обмен военнопленными и гражданскими в конце июля. Сроки проведения и число людей в списках она не назвала. Предыдущий обмен военнопленными по формуле «160 на 160» состоялся 26 июня. Всего стороны провели в этом году семь обменов своими гражданами.