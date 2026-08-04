Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России

Лантратова сообщила о согласовании с Украиной двух списков для обмена

Россия продолжает обсуждать с украинской стороной обмен и возвращение на родину граждан Украины, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Переговоры, по ее словам, идут непросто, поскольку украинские власти не всегда готовы «забрать своих».

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Яна Лантратова уточнила, что сейчас обсуждаются два типа списков на обмен: военнопленными и гражданскими лицами, «которые физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации». «Зачастую мы передаем списки, кого мы готовы отдать, а Украина не всегда своих забирает», — сказала она на форуме «Территория смыслов» (цитата по ТАСС).

Госпожа Лантратова анонсировала очередной обмен военнопленными и гражданскими в конце июля. Сроки проведения и число людей в списках она не назвала. Предыдущий обмен военнопленными по формуле «160 на 160» состоялся 26 июня. Всего стороны провели в этом году семь обменов своими гражданами.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд