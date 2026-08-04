Насобирал на срок
Омичу вынесен приговор за участие в украинской террористической организации
К 17 годам лишения свободы суд приговорил жителя Омской области Василия Втюрина, сотрудничавшего, по данным следствия, с украинской террористической организацией. Он, по материалам дела, собирал и передал сведения о местонахождении военкомата, информацию о релейных шкафах на железнодорожной станции и военном эшелоне с техникой. Кроме того, омич собирался воевать на стороне Украины, для чего проштудировал методички по изготовлению взрывных устройств, изучал образцы вооружения стран НАТО.
Первые четыре года омич проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
2-й Восточный окружной военный суд назначил 17 лет лишения свободы жителю Омской области за сотрудничество с украинской террористической организацией. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима, сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова. Фамилию обвиняемого в ведомстве не называют. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о 45-летнем Василии Втюрине (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Как указывается в деле, в ноябре 2023 года омич установил контакт с представителем украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признано террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена), заполнил анкету на сайте организации и заявил о готовности воевать на ее стороне.
Куратор прислал ему PDF-файлы с инструкцией по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, пособие по изучению образцов вооружения стран-членов НАТО и навыкам его применения.
Также в ноябре 2023 года обвиняемый, говорится в сообщении суда, по заданию куратора собрал и передал материалы о местном военкомате, информацию о релейных шкафах на железнодорожной станции и проследовавшем по ней военном эшелоне с техникой. В феврале 2024 года поделился с ним сведениями о режиме работы административных объектов в Омске. Кроме того, он интересовался возможностью проведения в городе встречи с другими участниками «Легиона» (признан террористическим и запрещен).
В марте 2024 года омича задержали сотрудники регионального УФСБ. Следователи СКР предъявили ему обвинение в участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и прохождении обучения для ведения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Мужчину заключили под стражу. Вину он не признал.
Как писал «Ъ», в феврале 2024 года другому жителю Омска, Денису Шадрину, вынесли приговор за сотрудничество с украинской разведкой. Согласно материалам дела, по указанию кураторов из украинской националистической организации он совершил диверсию на железной дороге — поджег релейный шкаф, чтобы затруднить поставки российской боевой техники в зону СВО. Также в числе задач, поставленных перед ним, было наблюдение за воинскими частями. Суд признал фигуранта виновным в диверсии, госизмене, участии в террористической организации и приговорил его к 16 годам лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме.