Насобирал на срок

К 17 годам лишения свободы суд приговорил жителя Омской области Василия Втюрина, сотрудничавшего, по данным следствия, с украинской террористической организацией. Он, по материалам дела, собирал и передал сведения о местонахождении военкомата, информацию о релейных шкафах на железнодорожной станции и военном эшелоне с техникой. Кроме того, омич собирался воевать на стороне Украины, для чего проштудировал методички по изготовлению взрывных устройств, изучал образцы вооружения стран НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые четыре года омич проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Первые четыре года омич проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд назначил 17 лет лишения свободы жителю Омской области за сотрудничество с украинской террористической организацией. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима, сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова. Фамилию обвиняемого в ведомстве не называют. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о 45-летнем Василии Втюрине (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как указывается в деле, в ноябре 2023 года омич установил контакт с представителем украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признано террористической организацией, деятельность на территории РФ запрещена), заполнил анкету на сайте организации и заявил о готовности воевать на ее стороне.

Куратор прислал ему PDF-файлы с инструкцией по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, пособие по изучению образцов вооружения стран-членов НАТО и навыкам его применения.

Также в ноябре 2023 года обвиняемый, говорится в сообщении суда, по заданию куратора собрал и передал материалы о местном военкомате, информацию о релейных шкафах на железнодорожной станции и проследовавшем по ней военном эшелоне с техникой. В феврале 2024 года поделился с ним сведениями о режиме работы административных объектов в Омске. Кроме того, он интересовался возможностью проведения в городе встречи с другими участниками «Легиона» (признан террористическим и запрещен).

В марте 2024 года омича задержали сотрудники регионального УФСБ. Следователи СКР предъявили ему обвинение в участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и прохождении обучения для ведения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Мужчину заключили под стражу. Вину он не признал.

Как писал «Ъ», в феврале 2024 года другому жителю Омска, Денису Шадрину, вынесли приговор за сотрудничество с украинской разведкой. Согласно материалам дела, по указанию кураторов из украинской националистической организации он совершил диверсию на железной дороге — поджег релейный шкаф, чтобы затруднить поставки российской боевой техники в зону СВО. Также в числе задач, поставленных перед ним, было наблюдение за воинскими частями. Суд признал фигуранта виновным в диверсии, госизмене, участии в террористической организации и приговорил его к 16 годам лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме.

Константин Воронов