АПРИ представила два механизма объединения облигаций и недвижимости

ПАО «АПРИ» сообщило о запуске двух программ для владельцев облигаций компании. Первая предусматривает сохранение бумаг в портфеле и возможность направлять купонный доход на ипотечные платежи. Вторая предполагает продажу крупного пакета облигаций компании через режим переговорных сделок и последующее использование полученных средств при покупке квартиры.

Обе программы начали действовать 3 августа и распространяются на отдельные объекты АПРИ в Челябинске и Екатеринбурге. Условиями предусмотрена скидка 7% на участвующие в программах квартиры.

Запуск отражает интерес инвесторов к сочетанию финансовых инструментов с недвижимостью. Облигации и банковские вклады обеспечивают процентный доход, тогда как совокупный результат от владения квартирой может складываться из изменения ее стоимости и арендных поступлений.

Программа «Бонус инвестору» предназначена для владельцев облигаций АПРИ, которые сохраняют бумаги в портфеле. Она распространяется на покупку квартир в строящихся домах по договорам долевого участия с использованием счетов эскроу. Купонный доход продолжает поступать владельцу облигаций и остается в его распоряжении, включая возможность направлять средства на обслуживание ипотечного кредита.

Вторая программа получила название «Квартира за облигации». В ее рамках компания может выкупить у инвестора крупный пакет собственных облигаций по согласованной рыночной цене через режим переговорных сделок. После завершения сделки владелец бумаг может использовать полученные средства при покупке готовой квартиры. Оставшаяся часть стоимости оплачивается собственными или кредитными средствами.

Таким образом, программы предусматривают два самостоятельных сценария. Первый позволяет совместить сохранение облигаций с покупкой квартиры. Второй предусматривает перевод капитала из ценных бумаг в недвижимость через две последовательные сделки.

«Облигации дают инвестору купонный доход, а недвижимость может сочетать изменение стоимости самого актива с арендными поступлениями. Мы сформировали два сценария, чтобы владелец бумаг мог определить, как использовать уже накопленный капитал при решении жилищного вопроса», – рассказал директор по работе с инвесторами ПАО «АПРИ» Игорь Файнман.

ПАО «АПРИ»