The Times: оставшимся в Сеуте мигрантам не дают пищи и воды

Власти Испании, пытаясь справиться с разразившимся миграционным кризисом в эксклаве Сеута, решили не раздавать пищу и воду прорвавшимся туда с территории Марокко мигрантам. Об этом сообщает The Times со ссылкой на утверждения местных жителей и самих мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мигранты молятся на пляже в Сеуте Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Сотрудники Красного Креста раздают еду мигрантам в Сеуте, 3 августа Фото: Pedro Nunes / Reuters Мигранты в очереди за водой на пляже в Сеуте Фото: Bernat Armangue / AP Женщина общается с 12-летним мальчиком, которого испанский военный ведет к погранпункту с Марокко Фото: Antonio Sempere / AP Мигранты выстроились в очередь за едой в Сеуте Фото: Antonio Sempere / AP Мигранты в Сеуте Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в очереди за едой Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в Сеуте забрали соки из автомобиля, 3 августа Фото: Pedro Nunes / Reuters Мигрант держит табличку с надписью «Убежище» на испанском языке, Сеута, 3 августа Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в ожидании получения гуманитарной помощи Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты ждут гамунитарной помощи от Красного Креста Фото: Pedro Nunes / Reuters Склад, в котором разместились мигранты, попавшие в Сеуту Фото: Bernat Armangue / AP Следующая фотография 1 / 12 Мигранты молятся на пляже в Сеуте Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Сотрудники Красного Креста раздают еду мигрантам в Сеуте, 3 августа Фото: Pedro Nunes / Reuters Мигранты в очереди за водой на пляже в Сеуте Фото: Bernat Armangue / AP Женщина общается с 12-летним мальчиком, которого испанский военный ведет к погранпункту с Марокко Фото: Antonio Sempere / AP Мигранты выстроились в очередь за едой в Сеуте Фото: Antonio Sempere / AP Мигранты в Сеуте Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в очереди за едой Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в Сеуте забрали соки из автомобиля, 3 августа Фото: Pedro Nunes / Reuters Мигрант держит табличку с надписью «Убежище» на испанском языке, Сеута, 3 августа Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в ожидании получения гуманитарной помощи Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты ждут гамунитарной помощи от Красного Креста Фото: Pedro Nunes / Reuters Склад, в котором разместились мигранты, попавшие в Сеуту Фото: Bernat Armangue / AP

Как отмечает The Times, власти «настоятельно рекомендовали» жителям территории не предоставлять мигрантам никакой помощи, а местным магазинам — ничего им не продавать, чтобы вынудить вернуться в Марокко. Мигранты выпрашивают воду и еду, страдают от истощения, гипотермии, полученных травм и шока, а единственное помещение, которое власти предоставили для временного размещения мигрантов, переполнено. Не поместившимся туда людям приходится спать на голой земле под открытым небом.

По данным Министерства внутренних дел Испании, на территорию Сеуты за несколько дней смогли прорваться около 60 тыс. мигрантов. Властям эксклава удалось выдворить обратно около 55 тыс. нелегалов. По оценкам мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, в эксклаве остается от 3 тыс. до 5 тыс. мигрантов. Испанские власти сообщают о гибели как минимум 74 человек при попытке добраться до Сеуты. Еще 16 тел найдены марокканскими силовыми структурами со стороны Марокко.

Алена Миклашевская