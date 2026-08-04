The Times: оставшимся в Сеуте мигрантам не дают пищи и воды
Власти Испании, пытаясь справиться с разразившимся миграционным кризисом в эксклаве Сеута, решили не раздавать пищу и воду прорвавшимся туда с территории Марокко мигрантам. Об этом сообщает The Times со ссылкой на утверждения местных жителей и самих мигрантов.
Как отмечает The Times, власти «настоятельно рекомендовали» жителям территории не предоставлять мигрантам никакой помощи, а местным магазинам — ничего им не продавать, чтобы вынудить вернуться в Марокко. Мигранты выпрашивают воду и еду, страдают от истощения, гипотермии, полученных травм и шока, а единственное помещение, которое власти предоставили для временного размещения мигрантов, переполнено. Не поместившимся туда людям приходится спать на голой земле под открытым небом.
По данным Министерства внутренних дел Испании, на территорию Сеуты за несколько дней смогли прорваться около 60 тыс. мигрантов. Властям эксклава удалось выдворить обратно около 55 тыс. нелегалов. По оценкам мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, в эксклаве остается от 3 тыс. до 5 тыс. мигрантов. Испанские власти сообщают о гибели как минимум 74 человек при попытке добраться до Сеуты. Еще 16 тел найдены марокканскими силовыми структурами со стороны Марокко.