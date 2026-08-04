The Hill: Хегсет пока не добился дополнительного финансирования войны с Ираном

Как сообщило 3 августа издание The Hill, глава военного ведомства Пит Хегсет, несмотря на все попытки, пока не смог добиться заметной поддержки продолжения финансирования войны с Ираном даже среди сенаторов-республиканцев. По информации издания, после более чем двухчасовой закрытой встречи министра Хегсета с ключевыми сенаторами, состоявшейся на прошлой неделе, многие законодатели либо посчитали его аргументы неубедительными, либо предпочли промолчать.

Как отмечает издание, глава Пентагона пытался убедить членов верхней палаты Конгресса поддержать бюджетный пакет на $95 млрд, значительная часть которого должна пойти Пентагону и разведывательным службам на закрытие бюджетной дыры, образовавшейся из-за военных действий против Ирана. Ранее 22 июля Палата представителей приняла законопроект о дополнительном выделении этих $95 млрд. Голосование прошло почти по партийной линии, с перевесом всего в два голоса: за — 216, против — 214 (все демократы и два республиканца).

Ситуацию осложняет и растущее недоверие части республиканцев непосредственно к самому Питу Хегсету. Некоторые сенаторы обвиняют его в том, что администрация не подготовила Конгресс к реальным масштабам затрат на войну с Ираном.

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