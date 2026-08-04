The Hill: Хегсет пока не добился дополнительного финансирования войны с Ираном
Как сообщило 3 августа издание The Hill, глава военного ведомства Пит Хегсет, несмотря на все попытки, пока не смог добиться заметной поддержки продолжения финансирования войны с Ираном даже среди сенаторов-республиканцев. По информации издания, после более чем двухчасовой закрытой встречи министра Хегсета с ключевыми сенаторами, состоявшейся на прошлой неделе, многие законодатели либо посчитали его аргументы неубедительными, либо предпочли промолчать.
Как отмечает издание, глава Пентагона пытался убедить членов верхней палаты Конгресса поддержать бюджетный пакет на $95 млрд, значительная часть которого должна пойти Пентагону и разведывательным службам на закрытие бюджетной дыры, образовавшейся из-за военных действий против Ирана. Ранее 22 июля Палата представителей приняла законопроект о дополнительном выделении этих $95 млрд. Голосование прошло почти по партийной линии, с перевесом всего в два голоса: за — 216, против — 214 (все демократы и два республиканца).
Ситуацию осложняет и растущее недоверие части республиканцев непосредственно к самому Питу Хегсету. Некоторые сенаторы обвиняют его в том, что администрация не подготовила Конгресс к реальным масштабам затрат на войну с Ираном.
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Иранская военная кампания пробила дыру в бюджете Пентагона, и глава ведомства Пит Хегсет пытается закрыть её, запрашивая у Конгресса дополнительные средства. В июле 2026 года Палата представителей одобрила законопроект о выделении $95 млрд, но голосование прошло с минимальным перевесом и не получило полной поддержки республиканцев. Значительная часть этой суммы — $73 млрд — предназначена для Пентагона и спецслужб, чтобы покрыть расходы на войну с Ираном.
Проблема с финансированием усугубляется тем, что часть республиканцев выражает недоверие к Питу Хегсету, обвиняя его в том, что администрация не подготовила Конгресс к реальным масштабам затрат на войну с Ираном. Например, на слушаниях в Сенате он заявил, что война обошлась в $37,5 млрд, хотя независимые оценки Moody’s Analytics указывают на сумму не менее $132 млрд. Недовольство иранской кампанией растёт как среди демократов, так и среди республиканцев, которые не торопятся выделять средства на непопулярную операцию. Это связано с приближающимися промежуточными выборами в Конгресс, где американские законодатели не могут игнорировать последние данные соцопросов, показывающие снижение поддержки войны.
По состоянию на конец июля 2026 года, военные действия в Иране уже обошлись США как минимум в $151,3 млрд, а британское издание The Daily Telegraph прогнозирует, что при сохранении текущих темпов издержки могут превысить $311 млрд до конца года. Глава Пентагона предупреждает о «критической нехватке» средств, которая может поставить под угрозу выплату жалования военнослужащим и проведение операций, если дополнительные деньги не будут выделены. Некоторые сенаторы, включая Лизу Мурковски и Джони Эрнст, выражают обеспокоенность отсутствием ясности по финансовым вопросам и видению оборонных расходов.