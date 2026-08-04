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Актер Юрий Колокольников приедет на фестиваль креативных индустрий в Екатеринбург

Российский актер Юрий Колокольников, известный по фильмам «Мастер и Маргарита» и «Довод», а также сериалам «Игра престолов» и «Белый лотос», приедет в Екатеринбург для участия в Международном фестивале креативных индустрий. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Юрий Колокольников

Юрий Колокольников

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Юрий Колокольников

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

25 августа в ККТ «Космос» актер примет участие в главной пленарной дискуссии на тему «Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации», а также расскажет о своем опыте работы в российской и зарубежной киноиндустрии.

Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге с 25 по 28 августа. Он объединит пять направлений — кино, моду, анимацию, арт и IT. В программе — лекции, дискуссии, мастер-классы. Участниками станут представители 10 стран, в том числе Китая, Кореи, Непала, ОАЭ и Турции. Участие в фестивале бесплатное, по предварительной регистрации.

Полина Бабинцева

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