Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

После пожара во Франции обнаружили арсенал времен Второй мировой войны

Лесные пожары на юге Франции привели к обнаружению хранилища снарядов времен Второй мировой войны в коммуне Ле-Порж, сообщает Sud Ouest. По словам мэра Марсьяля Занинетти, о том, что на территории коммуны существовали подземные склады боеприпасов, местные власти не подозревали.

В настоящее время саперы продолжают работы по очистке территории площадью 5 га, заваленной старыми снарядами, их насчитали около четырехсот. Только после завершения работ оставшиеся эвакуированные жители смогут вернуться домой. Среди найденных боеприпасов — немецкие и французские минометные и противотанковые снаряды.

Пожар в Жиронде, бушевавший около десяти дней, удалось взять под контроль, он стал одним из самых разрушительных во Франции со времен Второй мировой войны, уничтожив 42 тыс. га леса.

Екатерина Наумова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд