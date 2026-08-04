После пожара во Франции обнаружили арсенал времен Второй мировой войны

Лесные пожары на юге Франции привели к обнаружению хранилища снарядов времен Второй мировой войны в коммуне Ле-Порж, сообщает Sud Ouest. По словам мэра Марсьяля Занинетти, о том, что на территории коммуны существовали подземные склады боеприпасов, местные власти не подозревали.

В настоящее время саперы продолжают работы по очистке территории площадью 5 га, заваленной старыми снарядами, их насчитали около четырехсот. Только после завершения работ оставшиеся эвакуированные жители смогут вернуться домой. Среди найденных боеприпасов — немецкие и французские минометные и противотанковые снаряды.

Пожар в Жиронде, бушевавший около десяти дней, удалось взять под контроль, он стал одним из самых разрушительных во Франции со времен Второй мировой войны, уничтожив 42 тыс. га леса.

Екатерина Наумова