Лесные пожары во Франции удалось взять под контроль

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что лесные пожары в стране в целом удалось взять под контроль. Жители некоторых эвакуированных районов уже начали возвращаться в свои дома, уточнил он.

«Сегодня мы вернулись к более стабильной ситуации благодаря самоотверженной работе спасателей, улучшению погодных условий и постоянному контролю за пожарами. Эвакуированные люди постепенно возвращаются в свои дома. Это, безусловно, позитивный сигнал, хотя и требует осторожности»,— сказал господин Лекорню в интервью газете Tribune Dimanche.

Как добавил премьер, в департаменте Жиронда впервые в истории Франции зафиксирован конвективный пожар — экстремально интенсивный природный пожар, при котором образуются огненные смерчи и штормы.

Лесные пожары во Франции начались в июле из-за аномальной жары и засухи. Площадь выжженной территории превышает 115 тыс. га. В наиболее пострадавших районах эвакуированы более 220 тыс. человек. Четверо пожарных погибли, еще более 230 пострадали.