С начала года «Россети Тюмень» направили 40 млн рублей на установку птицезащитных устройств

С начала 2026 года «Россети Тюмень» установили порядка шести тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. На защиту редких видов птиц и повышение надежности электроснабжения потребителей системообразующая сетевая организация направила свыше 40 миллионов рублей.

Дополнительные защитные устройства смонтировали на 91 ЛЭП напряжением от 35 до 110 кВ. Установленное оборудование произведено в России и адаптировано к эксплуатации в суровых климатических условиях северных регионов: ПЗУ выполнены из высокопрочного пластикового диэлектрика и устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам. Расчетный срок службы устройств – 30 лет.

Особое внимание при производстве работ энергетики уделили территориям с природоохранным статусом. Так, в Тюменской области 30 ПЗУ смонтированы на высоковольтных ЛЭП в Иевлевском заказнике Ярковского района, где обитают редкие и исчезающие виды – краснокнижные беркут и скопа, а также ястребтетеревятник и серый журавль.

Установка ПЗУ осуществляется в соответствии с экологической и технической политиками «Россети Тюмень». До конца года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации смонтируют еще 1,8 тысячи ПЗУ в трех регионах своего присутствия.

АО «Россети Тюмень»