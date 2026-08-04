Запрет по фану

Чкаловский районный суд Екатеринбурга по представлению прокуратуры вынес два решения о закрытии в «ВКонтакте» двух фан-сообществ, посвященных американскому рок-исполнителю Мэрилину Мэнсону. Ранее в прокуратуру обратилась создатель проекта «Мэнсониада по-уральски» Екатерина Герлах, которая указала на то, что в них публикуют противоправную и экстремистскую информацию. Представители сообществ пояснили «Ъ-Урал», что публикуют исключительно новости и размышления о жизни музыканта, а действия госпожи Герлах назвали местью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мерилин Мэнсон

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Мерилин Мэнсон

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

О решениях Чкаловского райсуда о закрытии двух фан-сообществ, посвященных рок-музыканту Мэрилину Мэнсону, рассказала «Ъ-Урал» Екатерина Герлах — бывший следователь СКР по Свердловской области. По ее словам, она, будучи фанатом Мэрлина Мэнсона, старается защищать его интересы, восстанавливать право на защиту, хотя с самим музыкантом или его представителями прямого контакта не имеет.

Екатерина Герлах обратилась с заявлением в прокуратуру, в котором обвинила два фан-сообщества в «ВКонтакте» в том, что в них обсуждаются ложные обвинения в адрес музыканта, что вредит его чести и достоинству. В одной группе более 16,5 тыс. подписчиков, в другой — более 96 тыс., обе называются «Marilyn Manson».

По ее словам, после начала специальной военной операции (СВО) в группах стали появляться тексты в поддержку Украины, пропаганда запрещенного и признанного в России экстремистским ЛГБТ-сообщества. «Одно из сообществ не побрезговало даже тем, чтобы собирать деньги с фанатов "на подарок Мэрилину Мэнсону", с поклонников вымогали суммы от 1 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб. Конечно, никаких доказательств вручения "подарка" Мэнсону никто не предоставил, а материал проверки по данному факту находится на контроле у прокуратуры Чкаловского района»,— рассказала «Ъ-Урал» Екатерина Герлах.

Она уточнила, что пыталась договориться с фан-сообществами о совместной деятельности по защите прав Мэнсона, но «люди решили идти по противоправному пути».

Прокуратура провела проверку по ее обращению и передала материалы в Чкаловский райсуд, который признал, что информация, размещенная в группах, «представляет реальную угрозу здоровью неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних», и запретил ее к распространению.

Представители фан-сообществ узнали о решении суда от «Ъ-Урал». По их словам, в группах никогда не публиковались тексты экстремистского толка, а «подарок» Мэрилину Мэнсону действительно был передан. «Екатерина Герлах была заблокирована у нас еще лет шесть назад за ее хейтспич в сторону жены Мэнсона Линдси Юсич»,— пояснил представитель одной из групп. «Человек более 10 лет был подписан на все эти сообщества, она вела в них активную деятельность в комментариях, но как только ей что-то не понравилось, то она решила мстить и добиваться блокировок. Она так сама доиграется, что ее любимую группу признают экстремистской»,— сказал представитель другой группы.

Алексей Буров