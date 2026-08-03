«История наглядно показывает риски серого импорта»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

У смартфонов с китайской прошивкой наблюдаются проблемы с бесконтактной оплатой через Google Wallet. Жалобы пришли от европейских и бразильских владельцев флагманов сразу нескольких брендов: Xiaomi, Vivo, OPPO и OnePlus. Во всех случаях неисправность проявляется после обновления системного пакета Google Play Services до версии 26.28. Внешних признаков проблемы нет: банковские карты в приложении отображаются, NFC активен, но платежные терминалы устройства не видят.

Энтузиасты уже выявили вероятную причину. Как только сервисы Google распознают смартфон как модель для внутреннего рынка Китая, они отключают компонент, отвечающий за бесконтактную передачу платежного токена. Другими словами, дело не в конкретной марке и не в поломке NFC. Ограничение связано именно с происхождением прошивки.

Что это значит для российских пользователей? Сервис Google Wallet и без того не подходит для оплаты картами отечественных банков. Но проблема может коснуться владельцев зарубежных карт, которые привыкли платить телефоном, а также тех, кто часто бывает за границей. При этом владельцам официально ввезенных китайских смартфонов с международной прошивкой беспокоиться, скорее всего, не о чем. Потенциальные сложности касаются аппаратов, импортированных из Китая, или устройств с неофициально установленной прошивкой.

Эта история наглядно показывает российским пользователям риски серого импорта. Покупая флагманский смартфон таким способом, действительно можно заметно сэкономить. Но вместе с этим покупатель берет на себя риски, связанные с работоспособностью ПО на всей дистанции владения. Китайская прошивка — не приговор, но такой аппарат стоит выбирать человеку, который готов сам следить за совместимостью сервисов и воспринимать подобные сюрпризы как часть сделки.

Александр Леви