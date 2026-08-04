Уралец отсудил у «Аэрофлота» более 500 тыс. за аннулированные билеты в Таиланд

Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Аэрофлот» в пользу пассажира более 500 тыс. руб. по делу об аннулировании дешевых авиабилетов в Таиланд. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным суда, в октябре 2023 года житель Екатеринбурга приобрел через онлайн-сервис билеты по маршруту Екатеринбург — Красноярск — Пхукет (Таиланд) и обратно для себя и трех членов семьи. Стоимость заказа составила 66 тыс. руб., что подтверждалось электронным чеком и выпиской с сайта авиакомпании.

Позднее перевозчик уведомил пассажира об аннулировании билетов, сославшись на техническую ошибку при оформлении, и вернул деньги. Чтобы не отменять отпуск, семье пришлось повторно приобрести билеты на те же даты уже за 404 тыс. руб.

После этого пассажир потребовал от перевозчика возместить разницу между стоимостью авиаперевозки, установленной первоначальным договором, и текущей ценой билетов. Однако перевозчик оставил заявление без удовлетворения.

Тогда екатеринбуржец обратился в суд. В ходе разбирательства было установлено, что авиакомпания аннулировала оформленные билеты из-за неправильно указанной стоимости билетов. «Суд решил, что перевозчик, расторгнув в одностороннем порядке договор воздушной перевозки, грубо нарушил права потребителя»,— говорится в сообщении.

В итоге суд взыскал с авиакомпании 337 тыс. руб. в качестве разницы в стоимости билетов, 100 тыс. руб. неустойки, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда и 70 тыс. руб. штрафа. Кроме того, перевозчик должен оплатить госпошлину в размере 13 тыс. руб.

Полина Бабинцева