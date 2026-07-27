Посол США в ООН опроверг истощение запасов вооружений из-за войны с Ираном

Посол США в ООН Майк Уолц заявил, что у его страны есть «все необходимое» для военных операций против Ирана. В эфире телеканала NBC он опроверг сообщения об истощении американских запасов оружия, добавив, что люди, распространяющие такую информацию, «заслуживают тюремного заключения».

«Хочу внести полную ясность: у американских военных, и я это проверил всеми возможными способами, есть все необходимое для проведения этой кампании настолько эффективно, насколько это необходимо»,— подчеркнул господин Уолц. Таким образом он отреагировал на информацию телеканала о том, что американские военные командиры намеренно пропускают через свои системы обороны некоторые иранские ракеты и беспилотники в рамках усилий по сохранению запасов оружия Пентагона.

Ранее газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп временно отказался от планов резкого усиления военных ударов по Ирану. Издание со ссылкой на источники отмечало, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке, которые и без того находятся на критическом уровне.

Влад Никифоров