Посол США в ООН опроверг истощение запасов вооружений из-за войны с Ираном
Посол США в ООН Майк Уолц заявил, что у его страны есть «все необходимое» для военных операций против Ирана. В эфире телеканала NBC он опроверг сообщения об истощении американских запасов оружия, добавив, что люди, распространяющие такую информацию, «заслуживают тюремного заключения».
«Хочу внести полную ясность: у американских военных, и я это проверил всеми возможными способами, есть все необходимое для проведения этой кампании настолько эффективно, насколько это необходимо»,— подчеркнул господин Уолц. Таким образом он отреагировал на информацию телеканала о том, что американские военные командиры намеренно пропускают через свои системы обороны некоторые иранские ракеты и беспилотники в рамках усилий по сохранению запасов оружия Пентагона.
Ранее газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп временно отказался от планов резкого усиления военных ударов по Ирану. Издание со ссылкой на источники отмечало, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке, которые и без того находятся на критическом уровне.
Постпред США при ООН Майк Уолц ранее заявлял, что США предприняли все усилия для мирного урегулирования конфликта с Ираном, но Тегеран не воспользовался этой возможностью. Он утверждал, что США имеют право на удары из-за агрессии Ирана и попыток покушения на Дональда Трампа. Уолц неоднократно подчеркивал, что Вашингтон будет рассматривать все возможные варианты действий, чтобы Иран не получил ядерное оружие, а руководство Исламской Республики должно понимать, что «все варианты остаются на столе» для прекращения вражды.
Заявления Майка Уолца о неисчерпаемости американских военных запасов контрастируют с позицией некоторых военных и источников в СМИ. Например, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн ранее предупреждал президента Дональда Трампа о критическом истощении запасов боеприпасов из-за поддержки Израиля и Украины. Это, по его словам, создавало повышенные риски для крупной военной кампании против Ирана. Также существуют опасения, что масштабные боевые действия могут исчерпать запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке.