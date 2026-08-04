В Ла-Манше загорелось судно с 157 мигрантами

При попытке пересечь пролив Ла-Манш загорелось судно с мигрантами. На борту было 157 человек, их всех удалось спасти, сообщает AFP со ссылкой на префектуру французского региона Па-де-Кале.

Что стало причиной пожара, неизвестно. Агентство отмечает, что это одна из крупнейших подобных спасательных операций, проведенных с 2018 года. В ней также была задействована британская береговая охрана, отправившая на место инцидента несколько судов.

Французские власти заявили AFP об увеличении среднего числа людей, находящихся на подобных небольших судах,— с 26 человек в 2021 году до 65 в этом году. По данным агентства, с начала 2026-го в попытке пересечь Ла-Манш погибли уже 14 человек. В марте в нескольких странах Европы прошли аресты подозреваемых в причастности к контрабанде людей через Ла-Манш. Европол отчитался о задержании лидеров и 17 участников сирийской преступной группировки, занимавшейся контрабандой.