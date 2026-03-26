Европол арестовал организаторов контрабанды людей через Ла-Манш

В нескольких странах Европы прошли аресты подозреваемых в причастности к контрабанде людей через пролив Ла-Манш. Европол отчитался о задержании 4 лидеров и 17 участников сирийской преступной группировки, занимавшейся контрабандой.

Арестам, которые проходили в несколько этапов, предшествовало расследование правоохранительных органов Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов, а также сотрудников Европола и Евроюста. Правоохранители вышли на преступников после того, как обнаружили большую партию резиновых автомобильных камер. Такие камеры контрабандисты обычно раздают вместо спасательных кругов нелегальным мигрантам, которых переправляют через Ла-Манш в надувных лодках. Полиция отследила маршрут этой и аналогичных партий, после чего вышла на склады контрабандистов.

Во время последнего этапа операции, в которой приняли участие более 450 полицейских, прошли обыски в нескольких городах Германии и в Бельгии. Полиция изъяла 11 лодок, лодочный мотор, спасательные жилеты, огнестрельное и холодное оружие, золотые слитки, более 30 электронных устройств связи и почти €60 тыс. наличными. Среди арестованных – 4 гражданина Сирии, которые руководили контрабандой людей, и 17 рядовых участников группировки - сирийцы и иракские курды.

Как сообщает Европол, в 2025 году до берегов Великобритании через Ла-Манш переправились более 41 тыс. нелегальных мигрантов на 670 лодках. Большинство из них граждане Эритреи, Афганистана, Судана, Ирана и Сомали. Каждый нелегал платил контрабандистам по €1 тыс.— €2 тыс.

Алена Миклашевская