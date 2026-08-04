Новосибирск занял третье место среди регионов РФ по спросу на посуточную аренду жилья

В летние месяцы 2026 года Новосибирск вошел в тройку лидеров по числу бронирований квартир посуточно, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Всего на регион пришлось 3,4% всей аренды в этой категории, посчитали аналитики «Циана». В среднем туристы арендуют жилье в Новосибирске на три дня. При этом бронирование совершают за семь дней до поездки.

Согласно исследованию, в целом на 10 городов-лидеров пришлось 60% всех бронирований жилья. Средний промежуток между датой бронирования и началом поездки составляет всего около недели.

«Основной спрос формируют крупнейшие города, куда люди приезжают не только на отдых, но и в командировки или для решения личных вопросов, что делает рынок менее зависимым от сезонности»,— отмечает директор направления посуточной аренды «Циана» Екатерина Десятова.

Лолита Белова