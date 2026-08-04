Акционеры «Русагро» не решили вопрос о распределении прибыли и дивидендах за 2025 год
Акционеры ПАО «Русагро» не приняли решение по распределению чистой прибыли и дивидендам за 2025 год. Это следует из материалов с повторного собрания.
На новостях с собрания акции «Русагро» в моменте упали на 7,22% к закрытию предыдущего дня. По состоянию на 13:49 котировки компании теряли 3,17% и торговались на уровне 102,7 руб. за бумагу.
Предыдущая встреча акционеров «Русагро», запланированная на 30 июня, не состоялась из-за отсутствия кворума. Еще в мае совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год.
28 июля акционеры «Русагро» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 16,48 руб. на одну бумагу. На эти цели направят 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы.
Решение акционеров «Русагро» не выплачивать дивиденды за 2025 год и предыдущие годы обусловлено рядом факторов, включая неопределенность в связи с ситуацией вокруг России и Украины, а также сложности с редомициляцией компании с Кипра в Россию. Ранее «Русагро», чья головная структура была зарегистрирована на Кипре, планировала завершить процесс редомициляции в 2025 году, подав документы для перерегистрации на остров Русский. Однако в сентябре 2024 года акционеры не одобрили этот процесс. При этом в июле того же года правительство включило «Русагро» в перечень экономически значимых организаций, что позволяет через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. Это также способствовало дроблению акций по предписанию Центробанка.
В целом, дивидендная политика «Русагро» предусматривает выплаты в размере не менее 50% чистой прибыли, но решение зависит от финансового положения и нераспределенной прибыли прошлых лет. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия в 2021 году. В августе 2024 года в компании говорили, что вернутся к выплатам после перерегистрации, однако этого не произошло. За 2023 год прибыль «Русагро» составила 48,7 млрд руб., а выручка — 277,3 млрд руб. Однако в первом квартале 2024 года чистая прибыль упала на 68% до 1,74 млрд руб.
Задержание основателя «Русагро» Вадима Мошковича в марте 2025 года по обвинению в мошенничестве также может оказывать влияние на корпоративные решения. Ранее в 2022 году ЕС, Великобритания и Швейцария ввели санкции в отношении Вадима Мошковича, после чего он снизил свою долю в «Русагро» ниже 50% и вышел из совета директоров.