Акционеры «Русагро» не решили вопрос о распределении прибыли и дивидендах за 2025 год

Акционеры ПАО «Русагро» не приняли решение по распределению чистой прибыли и дивидендам за 2025 год. Это следует из материалов с повторного собрания.

На новостях с собрания акции «Русагро» в моменте упали на 7,22% к закрытию предыдущего дня. По состоянию на 13:49 котировки компании теряли 3,17% и торговались на уровне 102,7 руб. за бумагу.

Предыдущая встреча акционеров «Русагро», запланированная на 30 июня, не состоялась из-за отсутствия кворума. Еще в мае совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год.

28 июля акционеры «Русагро» утвердили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 16,48 руб. на одну бумагу. На эти цели направят 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы.