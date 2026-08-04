Япония опубликовала ежегодную «Белую книгу» по обороне

Япония опубликовала свою ежегодную «Белую книгу» по обороне. На фоне общего курса Токио на укрепление собственной обороноспособности в документе призывают к дальнейшему наращиваю военных способностей страны «с еще большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде».

«Японии крайне важно еще больше укрепить и преобразовать свои оборонные возможности с еще большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде»,— отметил в предисловии к 600-страничному докладу под названием «Безопасность будущего» министр обороны Синдзиро Коидзуми. Новым акцентом же «Белой книги» стал вывод о том, что ускоренное наращивание военной мощи — это не только способ защитить страну, но и способ поддержать экономический рост за счет инвестиций в производство вооружений.

Главными угрозами стране стали три соседних государства — Китай, КНДР и Россия. «Военная деятельность Китая и другие действия вызывают серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляют собой величайший стратегический вызов для Японии»,— отмечено в «Белой книге».

Подробнее — в материале «Ъ» «Военные расходы защитят экономику Японии».