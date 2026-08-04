Япония опубликовала ежегодную «Белую книгу» по обороне
Япония опубликовала свою ежегодную «Белую книгу» по обороне. На фоне общего курса Токио на укрепление собственной обороноспособности в документе призывают к дальнейшему наращиваю военных способностей страны «с еще большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде».
«Японии крайне важно еще больше укрепить и преобразовать свои оборонные возможности с еще большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде»,— отметил в предисловии к 600-страничному докладу под названием «Безопасность будущего» министр обороны Синдзиро Коидзуми. Новым акцентом же «Белой книги» стал вывод о том, что ускоренное наращивание военной мощи — это не только способ защитить страну, но и способ поддержать экономический рост за счет инвестиций в производство вооружений.
Главными угрозами стране стали три соседних государства — Китай, КНДР и Россия. «Военная деятельность Китая и другие действия вызывают серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляют собой величайший стратегический вызов для Японии»,— отмечено в «Белой книге».
Подробнее — в материале «Ъ» «Военные расходы защитят экономику Японии».
Ежегодный доклад Министерства обороны Японии, получивший название «Белая книга», выпускается с 1976 года. Документ определяет основные направления военной политики страны. В нем оцениваются угрозы безопасности Японии, в том числе военная деятельность Северной Кореи, которая, по мнению авторов доклада, представляет собой серьезную и непосредственную угрозу. Также в «Белой книге» выражается обеспокоенность по поводу укрепления связей между Пхеньяном и Москвой.
В «Белой книге» 2023 года впервые после принятия в декабре 2022 года новой стратегии национальной безопасности Японии была заявлена цель удвоить военные расходы к 2027 году до 2% ВВП, что сопоставимо с уровнем затрат стран НАТО. Тогда правительство Японии утвердило три ключевых документа по обороне и безопасности, которые дополняют друг друга. Это «Стратегия обеспечения национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и «План обеспечения обороноспособности», который включает общие расходы на оборону и масштаб вооружений. Эти документы позволяют Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника.
Значительное увеличение оборонного бюджета Японии, которое планируется довести до 43 трлн иен ($315 млрд) с 2023 по 2027 год, сопровождается инвестициями в технологии двойного назначения, такие как квантовые технологии и искусственный интеллект. Эти меры предпринимаются на фоне общего курса Токио на укрепление обороноспособности, а также на фоне растущих внешних угроз и геополитической нестабильности в регионе, особенно со стороны Китая, КНДР и России. В прошлом году в «Белой книге» было указано, что Россия представляет «самую серьезную и непосредственную угрозу Европе», а стратегическая координация РФ с Китаем вызывает «серьезную озабоченность в области безопасности».