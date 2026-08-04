В FIFA опровергли звонок Инфантино в Белый дом

Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино не проводил телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации. Об этом пресс-служба головной футбольной структуры заявила в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abbie Parr / AP Фото: Abbie Parr / AP

3 августа газета New York Post со ссылкой на несколько источников сообщила, что господин Инфантино надеется сохранить свой пост при содействии Белого дома. По данным издания, он «неоднократно, но безуспешно» пытался связаться с президентом США, после чего собирался провести телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Его помощник по глобальным связям с общественностью Дилан Джонсон опроверг эту информацию.

«Президент FIFA не совершал никаких звонков президенту США или членам его администрации в последние дни. Это чистая выдумка»,— сказано в сообщении организации.

На прошлой неделе Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупных региональных конфедераций (UEFA, CONCACAF и AFC) президент FIFA отказался от планов по созданию FFE. Ряд источников сообщал, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы добиться отставки господина Инфантино.

Арнольд Кабанов