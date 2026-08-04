В FIFA опровергли звонок Инфантино в Белый дом
Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино не проводил телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации. Об этом пресс-служба головной футбольной структуры заявила в социальной сети X.
Фото: Abbie Parr / AP
3 августа газета New York Post со ссылкой на несколько источников сообщила, что господин Инфантино надеется сохранить свой пост при содействии Белого дома. По данным издания, он «неоднократно, но безуспешно» пытался связаться с президентом США, после чего собирался провести телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Его помощник по глобальным связям с общественностью Дилан Джонсон опроверг эту информацию.
«Президент FIFA не совершал никаких звонков президенту США или членам его администрации в последние дни. Это чистая выдумка»,— сказано в сообщении организации.
На прошлой неделе Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупных региональных конфедераций (UEFA, CONCACAF и AFC) президент FIFA отказался от планов по созданию FFE. Ряд источников сообщал, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы добиться отставки господина Инфантино.
Недавние сообщения о попытках Джанни Инфантино связаться с Белым домом для сохранения своего поста появились на фоне его отказа от планов по созданию новой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE). Эта структура должна была управлять коммерческими правами на чемпионаты мира, а одним из ключевых инвесторов называлась компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа.
Проект FFE вызвал резкую критику со стороны крупных региональных конфедераций, таких как UEFA, CONCACAF и AFC, а также недовольство некоторых подчиненных Инфантино. Один из его старших советников, Карлос Кордейро, подал в отставку, назвав идею «сдачей в залог будущего футбола». Сопротивление оказалось настолько сильным, что Совет FIFA рассматривал возможность инициировать чрезвычайный конгресс для отставки Инфантино. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также призвал его покинуть пост главы FIFA, назвав предложение «возмутительным».
Инфантино ранее уже был замешан в скандалах, связанных с его отношениями с Дональдом Трампом. В частности, американские СМИ сообщали о телефонных звонках Трампа Инфантино по поводу отмены дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана. В декабре 2025 года Инфантино вручил Трампу «Премию мира FIFA», а сам Трамп, по данным источников, даже предлагал кандидатуру Инфантино на пост генсека ООН, восхищаясь его «уникальной способностью объединять людей».