В отношении единственного в России производителя фунчозы введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Омской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Вито» — единственного в России производителя лапши фунчоза. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда. С заявлением о банкротстве компании в мае 2026 года выступило ООО «Паллет-Омск», долг перед которым составляет 2,3 млн руб.

Омское предприятие «Вито» производит фунчозу с 2020 года. По данным на август 2025 года, товары компании занимали около 20-25% российского рынка. Остальные аналогичные продукты поставляли из-за рубежа.

В августе прошлого года стало известно о планах «Вито» увеличить производство продукции с 150 т до 210 т в месяц, или на 40%. Тогда компания производила фунчозу на двух линиях мощностью 150 т в месяц. С октября 2025 года «Вито» планировала производить лапшу в новом цехе проектной мощностью 60 т.

В 2023 году правительство Омской области анонсировало планы «Вито» по строительству в регионе завода по переработке соевых бобов. Он должен был ежегодно выпускать 672 т спаржи и более 1,7 тыс. т сопутствующего жмыха. Инвестиции оценивались в 218,8 млн руб.

ООО «Вито» зарегистрировано в Омске в 2017 году. Компания специализируется на производстве макаронных изделий, единственным владельцем указан Владимир Толстов. Предприятие владеет несколькими товарными знаками, последние из которых зарегистрированы в 2022–2023 годах. По данным сервиса Rusprofile, выручка общества в 2025 году составила 688,7 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб.

Лолита Белова