Турецкое судно попало под удар БПЛА в Черном море при перевозке фруктов в Россию

Беспилотники ударили по турецкому судну Nadhezna в Черном море. Оно загорелось, пострадали четыре члена экипажа, сообщает IHA. По данным турецкого агентства, судно перевозило свежие фрукты и овощи в Россию.

Как пишет газета Cumhuriyet, судно следовало из Самсуна в Новороссийск. Атака произошла около 16:30 мск в 30 морских милях от Новороссийска. Трое из пострадавших — граждане Турции.

Капитан судна Ялчин Шахин заявил, что Nadhezna был атакован шестью-семью беспилотниками. Он утверждает, что дроны были украинскими. Экипаж начал тушить пожар самостоятельно. Корабли ВМФ России не смогли приблизиться к судну, чтобы помочь экипажу, из-за беспилотников в этом районе, уточнила Cumhuriyet.