Сборная России по волейболу отказалась от участия в ЧМ-2027 в Польше

Мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики»,— сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

В июле Международная федерация волейбола (FIVB) допустила россиян к участию в турнирах под своей эгидой. Также в FIVB заявили, что национальные сборные РФ будут восстановлены в мировом рейтинге с сохранением того количества очков, которое они имели на момент их заморозки.

Заморозка рейтинга позволит мужской и женской командам принять участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из ранее не квалифицировавшихся. Как отметили в пресс-службе ВФВ, в связи с этим количество участников турнира увеличили с 18 до 19 команд.

Арнольд Кабанов