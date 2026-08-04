Бизнес сворачивает обороты

В 2026 году российские компании закрываются в три раза чаще, а новых появилось на 22% меньше. Ежемесячно по экономическим причинам перестают работать 12-15 тыс. предприятий, подсчитал Сбер на основании данных Федеральной налоговой службы. При этом сокращается число новых компаний — с начала 2026-го появилось 62 тыс. таких организаций против 80 тыс. в 2025-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Спад затронул почти все отрасли, но основной вклад дали торговля, строительство и обрабатывающие производства, отмечают аналитики. Демографический разрыв впервые стал отражать ухудшение положения бизнеса. С середины 2025 года власти ужесточили федеральное законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств. После этого усилился контроль за банковскими операциями. А потом выросла налоговая нагрузка, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Мы тоже, к сожалению, фиксируем такую динамику, но нам, конечно, немножко сложнее, потому что мы другими цифрами оперируем. Мы просто видим, что в регионах действительно стали больше закрываться прежде всего потому, что в результате прошедшей налоговой реформы очень многие бизнесы оказались за гранью рентабельности.

Получается, предприниматель бежит-бежит и вдруг упирается и понимает, что бизнес уже не то что не приносит денег, а просто вынимает последнее из кошелька.

Это, конечно, еще наложилось на падающий спрос, на рост тарифов. Это мы еще октябрьские не прожили цены. И, конечно, стало сложнее получить перекредитование, найти оборотные средства, какие-то дополнительные источники дохода. Все сложилось в одну большую, колоссальную проблему, и люди просто принимают решение, что лучше закрыться, чем пытаться удержаться на плаву».

Аналитики Сбера отмечают, что компании закрываются не из-за технической чистки реестра ФНС от уже недействующих организаций, а по собственному желанию. Пока рост налоговой нагрузки сильнее ударил по небольшим компаниям, но вскоре эта проблема затронет крупный бизнес, полагают эксперты. Предприятия действительно сокращают деловую активность, отмечает глава Комитета по экономике московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Алексей Каневский:

«ФНС чистит так называемые компании-однодневки. Это делается в постоянном режиме, но отчасти на статистику влияет. С другой стороны, количество закрытых предприятий сейчас действительно весьма высоко. Но это связано с очень сложными экономическими обстоятельствами: логистическая и арендная часть сильно выросла в цене. У малых предприятий обычно нет профессионального опыта администрирования такого рода бизнеса.

И многие компании, пытаясь на уровне стартапов что-то начать, вынуждены в сложных условиях прекращать свою работу».

С начала 2026 года налог на добавленную стоимость вырос с 20% до 22%. В правительстве считают налоговые изменения успешными. В июне текущего года министр финансов Антон Силуанов отмечал, что власти «не перегнули палку».

Леонид Пастернак