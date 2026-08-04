Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В 1898 году Сава Мамонтов выкупил огромную гостиницу «Челыши» недалеко от Кремля, знаменитую своими банями и ресторанами. Известный меценат решил превратить ее в очаг культуры. Сказано — сделано. Барельефы на стенах нового отеля, получившего имя «Метрополь», делал скульптор Николай Андреев, будущий автор множества ленинских портретов.

Мозаику на стене выкладывал Михаил Врубель, а вместо ресторана планировался концертный и выставочный залы. К радости будущих постояльцев, пока Мамонтов отбивался от обвинений в коррупции, другие акционеры излишние творческие идеи свернули. Культурное пространство все же заменили рестораном — огромным, на 1,7 тыс. гостей.

Но искусство из «Метрополя» не ушло. Здесь квартировал журнал «Весы» — главное издание русских символистов. Здесь жили Александр Вертинский, Александр Куприн и Сергей Прокофьев, останавливались Бернард Шоу и Джон Стейнбек. Здесь Сергей Есенин объяснялся в любви Айседоре Дункан, потому что искусство всегда побеждает.

Павел Шинский