Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Открывшаяся в Музее архитектуры им. А.В. Щусева выставка «Архитектура заправочных станций» актуальна и интересна не только потому, что очереди на заправках стали одной из главных тем новостных лент середины лета. Просто и организация, и эстетика — это то, что большинству из нас гораздо ближе, чем творческий путь какого-нибудь архитектора или история пусть даже самого красивого дворцового ансамбля. Заправки — это наша жизнь, и по тому, что было с ними вчера, легко примерить на себя сегодняшнего.

Тут тебе и ведра-канистры начала прошлого века, которые немного отличаются от тех, что хранятся сегодня у многих в гаражах. Или работы, иллюстрирующие реконструкцию автомагистрали Москва–Симферополь в конце 1940-х. Вдоль трассы была спроектирована целая система придорожных комплексов с гостиницами, ресторанами, станциями обслуживания и заправки автомобилей, а также рядом служебных построек.

Вы спросите для чего и для кого? Ведь частный автотранспорт был в ту пору явлением редким. Зато от здания Исторического музея с 1950-го по 1958-й годы можно было отправиться в Ялту на такси. Причем на новейшем лимузине ЗИС-110, таком же, каким пользовались наши вожди. Понятно, что стоило это очень дорого и мало кому было доступно.

Удивительно, что такая услуга вообще была востребована, очевидно, что до Черного моря в ту пору куда комфортнее было добираться поездом или самолетом. Регулярное авиасообщение между Москвой и Симферополем было открыто еще в 1936 году.

Отдельная интересная страница — это всемирное увлечение инопланетянами, случившееся на заре космической эры, в 1960-е и 1970-годы. Это увлечение нашло свое отражение и в архитектуре заправочных станций. Во многих городах и на трассах Советского Союза появились АЗС, похожие на летающие тарелки. Упражнялись в этом как отечественные зодчие, так и иностранцы. В стране тогда были построены заправки по проекту финского архитектора Матти Сууронена, а также заправочные комплексы от японской фирмы Tatsuno. Выставка в Музее архитектуры будет открыта до конца октября.

Дмитрий Гронский