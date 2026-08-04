Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Людям больше не нужны вещи, им важнее впечатления. Скоро именно они станут главной инвестицией в здоровье. Прыжки с парашютом, экскурсии к вулкану, мастер-классы по валянию игрушек, переплету книг, гастротуры, дайвинг и другие первые разы. Прошлогодний опрос более 15 тыс. человек в 20 странах Европы показал, что люди все чаще готовы отказаться от покупки техники, одежды и предметов роскоши ради путешествий, гастрономических впечатлений, концертов и других событий.

Но казалось бы, причем тут здоровье? Новизна – это фитнес для мозга. На самом деле, конечно, он любит предсказуемость и ненавидит напрягаться, но именно необычный опыт заставляет его активнее создавать новые связи. Поэтому нейробиологи все чаще советуют не только читать книги или разгадывать кроссворды, но и периодически менять привычный сценарий жизни: поехать новой дорогой, освоить незнакомое хобби или отправиться туда, где никогда не был. Это хороший способ поддерживать когнитивную гибкость.

Компании к тренду прислушиваются. Например, в 2025 году сервис по аренде жилья запустил функцию бронирования массажа, стрижки или ужина, приготовленного шеф-поваром. А один испанский стартап построил миллиардный бизнес, основав целый маркетплейс впечатлений. Или бренды спортивных товаров, которые помимо своего продукта организуют забеги, марафоны и целые сообщества. Так что следующим wellness-продуктом могут стать сами сервисы, которые регулярно выводят человека из привычной рутины.

Анна Кулецкая