Хоккеист Амир Ханов умер в 19 лет

Воспитанник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» умер в 19 лет. Об этом сообщил портал «Башинформ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Амир Ханов

Фото: МХЛ Амир Ханов

Фото: МХЛ

Агент игрока Валерий Зацепин рассказал ТАСС, что хоккеист скончался 30 июля. Похороны прошли на следующий день. Причина смерти окончательно не установлена. По предварительным данным, у Амира Ханова мог оторваться тромб.

Также Валерий Зацепин сообщил, что в июле 2025 года и в феврале прошел углубленное медицинское обследование. «Ни одного отклонения не нашли, он был допущен до соревнований. И сейчас он тренировался и готовился к сезону»,— приводит его слова агентство.

В прошлом сезоне Амир Ханов выступал за клуб «Самара» из Национальной молодежной хоккейной лиги. В шести матчах он отличился двумя результативными передачами.

Арнольд Кабанов