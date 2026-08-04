Хоккеист Амир Ханов умер в 19 лет
Воспитанник уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» умер в 19 лет. Об этом сообщил портал «Башинформ».
Амир Ханов
Фото: МХЛ
Агент игрока Валерий Зацепин рассказал ТАСС, что хоккеист скончался 30 июля. Похороны прошли на следующий день. Причина смерти окончательно не установлена. По предварительным данным, у Амира Ханова мог оторваться тромб.
Также Валерий Зацепин сообщил, что в июле 2025 года и в феврале прошел углубленное медицинское обследование. «Ни одного отклонения не нашли, он был допущен до соревнований. И сейчас он тренировался и готовился к сезону»,— приводит его слова агентство.
В прошлом сезоне Амир Ханов выступал за клуб «Самара» из Национальной молодежной хоккейной лиги. В шести матчах он отличился двумя результативными передачами.
Смерть хоккеистов в молодом возрасте, в том числе из-за внезапных проблем со здоровьем, к сожалению, не является редкостью. Например, хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров скончался в 21 год от онкологического заболевания. Его смерть наступила в августе 2023 года, и с ним прощались в Уфе.
Другой случай произошел в марте 2021 года, когда 19-летний капитан молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в реанимации ярославской больницы. Причиной стала травма, полученная во время матча Молодежной хоккейной лиги: шайба попала ему в сонную артерию.
Иногда смерть наступает непосредственно во время матчей из-за проблем с сердцем, что было предварительной причиной смерти 61-летнего Михаила Янчишина в Москве в ноябре 2023 года и 39-летнего Александра Красовского в Екатеринбурге в ноябре 2025 года. Эти случаи свидетельствуют о рисках для здоровья, связанных с интенсивными физическими нагрузками в хоккее, даже среди любителей и ветеранов спорта. Отрыв тромба также приводил к смерти футболистов, например, у Александра Козлова в 29 лет.