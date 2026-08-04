Сухогруз загорелся после атаки в Ормузском проливе
Снаряд поразил сухогруз Minoan Pioneer в Ормузском проливе, сообщает Reuters со ссылкой на источники и британскую группу по управлению морскими рисками Vanguard. Судно загорелось, экипаж его покинул. Один из инженеров числится пропавшим без вести.
По данным агентства, сухогруз шел под флагом Либерии вблизи побережья Омана. Оператор судна — греческая компания Modion Maritime Management. В Vanguard сообщили, что снаряд попал в машинное отделение. Пожар распространился на жилые отсеки.
Сейчас судоходство в Ормузском проливе ограничено из-за конфликта Ирана, США и Израиля. Иранские власти не пропускают через него суда без предварительного согласования. При этом в Вашингтоне заявляют, что морской коридор полностью контролируют ВМС США. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив могут открыть уже 4 августа.
Инцидент с сухогрузом Minoan Pioneer произошел на фоне продолжающегося конфликта между Ираном, США и Израилем, из-за которого Ормузский пролив был закрыт для свободного судоходства. Ранее иранские власти вводили запрет на передвижение судов, включая коммерческие, через пролив после начала военной операции США и Израиля в конце февраля. Со 2 марта 2026 года сообщалось, что в Ормузском проливе были замечены лишь девять коммерческих судов.
В июне 2026 года США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, одним из пунктов которого стало свободное судоходство через Ормузский пролив. Однако, несмотря на это соглашение, суда продолжали избегать центральной части коридора, предпочитая держаться оманской стороны. Более того, уже 12 июля того же года Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о закрытии пролива до окончания "вмешательства США в регионе", подтвердив свои угрозы атаками на суда, не имеющие разрешения Тегерана. Это привело к значительному сокращению судоходства через пролив.
На протяжении марта-июля 2026 года в Ормузском проливе неоднократно происходили атаки на коммерческие суда. Так, 6 марта иранские силы ударили беспилотником по судну, что привело к пожару. 11 марта КСИР подтвердил атаку на два судна — балкер Mayuree Naree и контейнеровоз Express Rome, которые, по их заявлению, проигнорировали предупреждения. Тогда на Mayuree Naree начался пожар в машинном отделении, трое членов экипажа пропали без вести. Также 12 июля произошла атака на контейнеровоз GFS Galaxy, в результате которой пострадало машинное отделение и пропал без вести один член экипажа. В ответ на эти атаки США наносили удары по территории Ирана.