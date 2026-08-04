Сухогруз загорелся после атаки в Ормузском проливе

Снаряд поразил сухогруз Minoan Pioneer в Ормузском проливе, сообщает Reuters со ссылкой на источники и британскую группу по управлению морскими рисками Vanguard. Судно загорелось, экипаж его покинул. Один из инженеров числится пропавшим без вести.

По данным агентства, сухогруз шел под флагом Либерии вблизи побережья Омана. Оператор судна — греческая компания Modion Maritime Management. В Vanguard сообщили, что снаряд попал в машинное отделение. Пожар распространился на жилые отсеки.

Сейчас судоходство в Ормузском проливе ограничено из-за конфликта Ирана, США и Израиля. Иранские власти не пропускают через него суда без предварительного согласования. При этом в Вашингтоне заявляют, что морской коридор полностью контролируют ВМС США. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив могут открыть уже 4 августа.