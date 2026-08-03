Трамп допустил открытие Ормузского пролива к 4 августа
США и Иран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, передает NBC News.
«Мы говорим об открытии пролива уже к завтрашнему дню. О полном открытии»,— уточнил господин Трамп. По его словам, это станет первой фазой переговоров, после чего стороны перейдут к обсуждению ядерной программы Ирана.
Президент США добавил, что не позволит Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. «Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию»,— пояснил Дональд Трамп.
Судоходство в Ормузском проливе ненадолго восстанавливалось в период перемирия США и Ирана. Сейчас проход через морской коридор вновь закрыт. Иранский МИД сообщал о переговорах с Оманом по созданию безопасного маршрута в этом районе.
Заявления президента США Дональда Трампа об открытии Ормузского пролива и переговорах с Ираном следуют за периодом напряженности и дипломатических усилий, связанных с этим стратегически важным морским путём. Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня 2026 года, в рамках которого Ормузский пролив уже был открыт. Однако 20 июня иранская сторона временно закрыла пролив в ответ на удары Израиля по Ливану, после чего вице-президент США Джей Ди Вэнс 22 июня заявил о возобновлении судоходства.
Проблема контроля над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, остается ключевым вопросом в отношениях между США и Ираном. Иран заявляет о своих правах на контроль и возможность взимать плату за проход, хотя США считают такие пошлины неприемлемыми и настаивают на свободном судоходстве. Ранее Иран также был обвинен в минировании пролива и атаках на танкеры, что приводило к ответным действиям США.
Переговоры между США и Ираном по Ормузскому проливу часто предшествуют обсуждению ядерной программы Ирана. Условия возможного соглашения включают обязательства Тегерана не разрабатывать ядерное оружие и уничтожить запасы обогащенного урана. Вашингтон и Тегеран ранее проводили переговоры как напрямую, так и через посредников, в том числе при участии Омана, который выступал связующим звеном в урегулировании конфликта и обсуждал с Ираном создание безопасного маршрута для судоходства.