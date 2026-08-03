Трамп допустил открытие Ормузского пролива к 4 августа

США и Иран обсуждают полное открытие Ормузского пролива к 4 августа. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, передает NBC News.

«Мы говорим об открытии пролива уже к завтрашнему дню. О полном открытии»,— уточнил господин Трамп. По его словам, это станет первой фазой переговоров, после чего стороны перейдут к обсуждению ядерной программы Ирана.

Президент США добавил, что не позволит Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. «Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию»,— пояснил Дональд Трамп.

Судоходство в Ормузском проливе ненадолго восстанавливалось в период перемирия США и Ирана. Сейчас проход через морской коридор вновь закрыт. Иранский МИД сообщал о переговорах с Оманом по созданию безопасного маршрута в этом районе.