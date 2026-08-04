«Аякс» арендовал у «Барселоны» вратаря тер Штегена

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Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген перешёл в нидерландский «Аякс» из испанской «Барселоны» на правах аренды сроком на один сезон. Ранее, по данным на ноябрь 2022 года, ключевыми игроками «Аякса» назывались Стивен Бергвейн, а также Дэйли Блинд, который в 2021 году оценивался порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. В целом, на конец 2025 года «Аякс» находился в группе аутсайдеров по результатам турниров, проиграв четыре матча.

При этом сам переход игроков в другие клубы на правах аренды является распространённой практикой в футболе. Например, вратари Илья Помазун и Матвей Сафонов также переходили в клубы на правах аренды. Вратарь Илья Помазун из ЦСКА выступал за ФК «Урал» три года, а в 2025 году пермский «Амкар» взял в аренду вратаря Максима Айсина, а также Ризвана Ташаева из грозненского «Ахмата» до конца ноября 2025 года.

Похожие временные переходы характерны и для именитых игроков. В 2023 году английский «Ньюкасл» рассматривал возможность аренды Криштиану Роналду из саудовского клуба «Ан-Наср» при условии выхода в Лигу чемпионов, а Марко Асенсио был арендован у ПСЖ. Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости игроков, показывает рыночную стоимость футболистов. Так, например, в 2021 году вратарь «Баварии» Мануэль Нойер оценивался в 18 миллионов евро.

Срок контракта Марка-Андре тер Штегена с «Барселоной» истекает летом 2028 года. В 2020 году Transfermarkt отмечал снижение стоимости переходов игроков из-за пандемии коронавируса, когда сумма мировых трансферов снизилась с 7,35 миллиарда долларов в 2019 году до 5,63 миллиарда долларов в 2020 году.