Семерых членов ОПГ будут судить за обман москвичей на подставных свиданиях

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против членов ОПГ, в Москве заманивавших мужчин в кафе и заставлявших платить за еду по завышенным ценам. Четырех женщин и троих подельников-мужчин обвинили в мошенничестве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Дело направили для рассмотрения в суд.

О серии мошенничеств в кафе на Ленинградском шоссе надзорное ведомство рассказало в октябре 2025 года. Как выяснило следствие, девушки находили жертв на сайтах знакомств и приглашали их на свидание в определенное заведение. Там злоумышленницы заказывали шампанское якобы известных марок. На деле в заведении наливали недорогой алкоголь по ценам премиального. Так, бокал шампанского стоил до 6 тыс. руб., а сырная или мясная тарелки обходились в 3,8 тыс. и 4,2 тыс. руб.

Всего по такой схеме обманули 10 человек. Общий ущерб превысил 250 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что в кафе нарушали санитарные нормы, а у самого заведения не было лицензии на продажу спиртного. Кроме того, в кафе не было кассы, и все чеки оказались фиктивными.

Никита Черненко