В Москве возбудили дело о мошенничестве со свиданиями

На Ленинградском шоссе в Москве опечатали кафе, в котором под предлогом свиданий обманывали мужчин. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры. Количество пострадавших устанавливается.

По данным надзорного ведомства, девушки искали жертв на сайтах знакомств и в соцсетях. Они приглашали мужчин на свидание и заманивали в кафе, где якобы подавали шампанское дорогих и известных марок. На деле в заведении наливали недорогой алкоголь по премиальным ценам. Так, бокал шампанского мог стоить 6 тыс. руб., сырная тарелка — 3,8 тыс. руб., а за мясную тарелку посетитель отдавал 4,2 тыс. руб.

В ходе проверки прокуроры выявили нарушения санитарно-эпидемиологического, противопожарного, налогового и жилищного законодательств. Также в кафе нарушались права потребителей. В заведении не было кассовых аппаратов, и все выдаваемые оказались фиктивными. Кроме того, кафе не имело лицензии на продажу спиртного. Прокуратура также опубликовала видео, на котором мошенники делят между собой выручку.

Никита Черненко