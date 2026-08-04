Склад «Ленты» в Ленобласти остановил работу после атаки БПЛА и пожара

Распределительный центр (РЦ) группы «Лента» загорелся в Ленинградской области после атаки БПЛА. Пожар к настоящему моменту потушили, пострадал один человек. Объект приостановил приемку товаров от поставщиков, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы.

По данным компании, пожар начался около 5:00 после падения БПЛА на территорию РЦ. Сотрудников центра своевременно эвакуировали. Ожоги получил водитель штабелера, он госпитализирован. В «Ленте» заверили, что в магазинах сети, обслуживающих РЦ, есть «достаточный запас товаров для удовлетворения ежедневного спроса».

«Компания проводит оценку ущерба и предпринимает возможные меры для скорейшего возобновления работы РЦ. Нападение совершено на логопарк, в котором расположено несколько РЦ, в том числе и наш»,— уточнили в «Ленте».

В течение ночи силы ПВО сбили над Ленобластью в общей сложности 17 БПЛА, сообщал губернатор Александр Дрозденко. После атаки дронов также произошел пожар на складе Wildberries в Красном Бору. Возгорание уже ликвидировано, пострадавших нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атак на Ленобласть, а также Подмосковье.