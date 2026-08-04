На складе Wildberries в Ленобласти потушили пожар после атаки БПЛА

Открытое горение в складской зоне в Красном Бору после атаки БПЛА ликвидировано, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, пострадавших на предприятии нет.

Губернатор уточнил, что сейчас идет проливка части здания горевшего склада. Угрозы распространения огня нет.

Склад принадлежит Wildberries и Russ. В компании говорили, что персонал склада заблаговременно эвакуировали, объект приостановил работу. В течение ночи силы ПВО сбили над Ленобластью в общей сложности 17 БПЛА. При налете дронов пострадал один человек. «Фонтанка» писала, что это сотрудник распределительного центра «Ленты». СКР возбудил уголовное дело о теракте.